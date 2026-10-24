Despilfarro de agua por parte de Dapas

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CIUDAD VALLES.- Por un error de guardias, la Dapas tiró 135 mil litros de agua a la carretera Valles-Mante, el equivalente a 13 pipas de distribución.

La noche del jueves y primeros minutos del viernes, varios medios de comunicación consignaron que había un derrame de agua del tanque de almacenamiento y distribución que se encuentra en la entrada al fraccionamiento Valle Alto, al que llamaban "fuga" y que escurría por la carretera Valles-Mante, hasta la cuneta, bajo el puente del ferrocarril.

El director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría negó que hubiera ninguna fuga y aclaró que en el cambio de turno, no se manipularon las válvulas para cerrar el llenado y el tanque soltó 150 litros por segundo, durante 15 minutos, aproximadamente.

Dijo que no hubo ningún reporte de falta de agua ni de afectaciones en la presión, porque el tanque estaba repleto con los 2.5 millones de litros que puede guardar.

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