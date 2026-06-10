Detenido por presuntos delitos contra la salud

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RIOVERDE.- Fue detenido un sujeto por presuntos delitos contra la salud en la colonia San Rafael, cuando elementos de la Guardia Civil Municipal realizaban un recorrido de vigilancia en la calle Oaxaca.

Sin embargo, fue arrestado como presunto responsable de delitos contra la salud.

Así mismo fue detenido José Venancio y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.