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Estado

Detienen a chofer de transporte urbano

El conductor manejaba ebrio, pasajeros se quedaron sin transporte

Por Carmen Hernández

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a chofer de transporte urbano
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      RIOVERDE.- Trabajador del volante dejó sin transporte a los usuarios, el cual fue detenido por manejar en ebriedad y con el peligro que incurría al manejar ebrio. 

      Los hechos ocurrieron en el Ejido del Jabalí, cuando los elementos de seguridad realizaban un operativo, los agentes de la Guardia Civil Municipal se percataron que el conductor de la ruta el Jabalí, quien manejaba la unidad 39, traía aliento alcohólico, por lo que fue detenido. 

      Tanto por su seguridad y de terceras personas, la Guardia aseguró a Julio de 50 años, con domicilio en el Ejido del Refugio.  

      La Urvan color blanco fue remolcada y trasladada a la pensión, mientras que los pasajeros se quedaron sin vehículo en el cual continuar su viaje. 

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      Mientras que el chofer fue trasladado a la barandilla municipal, puesto a disposición de las autoridades correspondientes, por los delitos que cometió.

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