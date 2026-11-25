Detienen a sujeto por realizar disparos al aire
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RIOVERDE.- Fue detenido un hombre armado en el Ejido de San Marcos, realizó detonaciones al aire libre en el campo de futbol. Cabe destacar que del Ejido de San Marcos se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego, motivo por el cual se desplazaron elementos de la Guardia Civil Municipal al campo de futbol del Ejido de San Marcos.
Los oficiales implementaron un operativo, siendo localizado en una camioneta Jeep color blanco; el sujeto había realizado cuatro detonaciones con una arma de fuego y posteriormente se retiró.
Los oficiales le solicitaron al sujeto en la calle Venustiano Carranza y Morelos, detuviera la marcha. El presunto hizo caso omiso, se detuvo en la calle Morelos, al ver a los uniformados intentó ingresar a una vivienda. El detenido es César N. y se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros, así como cartuchos; fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
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