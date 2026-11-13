Deuda de Grupo Santos aplazaría inicio de zafra

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CIUDAD VALLES.- La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA) dijo que no iniciaría la zafra el 15 de noviembre si Grupo Santos no paga el diferencial de 22 pesos por tonelada del ciclo pasado a sus agremiados.

Antonio Juárez Torres, líder de la ULPCA en el IPA dijo que la deuda del IPA se tiene que saldar antes de que comience el ciclo 2026-2027 y que la instrucción del líder nacional de su organización es que no se inicie la molienda en tanto se pague y, que si las otras organizaciones como la CNPR o el Grupo Ejidal quieren comenzar, es decisión de ellos.

Dijo que hay una propuesta de Grupo Santos que está estudiando la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, pero no hay resolución y, los agricultores de este grupo no iniciarán hasta que vean reflejado el pago.