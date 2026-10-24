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Disidencia sindical juntará firmas para destituir a líder

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Disidencia sindical juntará firmas para destituir a líder
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      CIUDAD VALLES. -La disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) reunirá firmas para destituir al líder nacional, Rafael Olivos Hernández, luego de que éste aceptó un aumento pírrico con el IMSS a nivel nacional.

      Juan Jesús Rubio Arteaga, quien ha sido ungido como líder de la disidencia de la Sección XVIII del SNTSS en Valles, explicó que luego de la "ridiculez", de aumento pactado entre Zoé Robledo Aburto, director nacional del IMSS y Rafael Olivos, lo que sigue para su disidencia es reunir firmas y entregarlas a las instancias estatales y locales de la Secretaría del Trabajo con las que exigirán la salida de Olivos.

      Dijo que para poder lograr el objetivo de llegar a la asamblea de destitución, necesitan llegar al 33 por ciento de los 475 mil agremiados sindicales, aunque Rubio Arteaga expresó que podrán reunir sin problema 300 mil firmas para el 29 de septiembre, un día antes de la marcha nacional contra su líder y por la mejora de sus condiciones laborales y salariales.

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