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El calor aumenta males diarriecos

Reporta Salud casi 5 mil enfermedades digestivas al mes

Por Miguel Barragán

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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El calor aumenta males diarriecos
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      CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Salud reporta alrededor de cinco mil enfermedades diarreicas en el estado, durante este año.

      Las cifras totales del año, en el que se han completado cinco meses, son de 24 mil 800 consultas en los servicios que brinda el estado e IMSS Bienestar.

      Es decir, en promedio, cada mes ha habido en promedio alrededor de cuatro mil 960 enfermedades gastrointestinales en la entidad, o, dicho de otra manera, por día, un total de 165 potosinos sufren males relacionados con sistema digestivo.

      En temporada de cálida, suele subir la incidencia de estas enfermedades, dado que los alimentos preparados se descomponen con mayor rapidez y los microbios proliferan mucho más que con el clima templado.

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