El martes inauguran servicio de Red Metro

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RIOVERDE.- El próximo martes será inaugurada la Red Metro que ofrecerá un servicio gratuito Rioverde- Ciudad Fernández, beneficiando a la población de ambos municipios.

La secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Aracely Martínez Acosta, refiere que el día del informe del gobernador del estado se inaugurará la red de transporte Red Metro.

Señaló que el servicio que ofrecerá conectará Rioverde- Ciudad Fernández, se contará con 5 unidades y cada 15 minutos pasará el transporte, que será gratuito.

Se tienen contemplados recorridos por rutas de Universidad, Ferrocarrilero a Llanitos.

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Así como El Refugio, la Fiscalía y de regreso.

Se beneficiará a más del 70 por ciento de la población.