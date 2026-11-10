El viernes se desplomó el cielo, con tremendo aguacero
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CIUDAD VALLES.- Seguirán las lluvias en la semana, de acuerdo con la dirección de Protección Civil Municipal, a cargo Miguel Ángel Sánchez Hernández.
En dos horas de lluvias intensas, el pasado viernes 6 de noviembre, en este municipio, cayó una cuarta parte de lo que llueve en promedio durante todo el año en la capital del Estado, puesto que cayeron 125 milímetros, de las ocho a las 10 de la noche de esa fecha.
Y aunque ha escampado desde ese día, para la semana que apenas comienza, el reporte es de que habrá posibilidad de precipitación que va de un 40 a un 90 por ciento, en palabras del director Sánchez Hernández.
Comentó que fue una lluvia atípica, confluyeron en el área.
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