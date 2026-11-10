logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

El viernes se desplomó el cielo, con tremendo aguacero

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
El viernes se desplomó el cielo, con tremendo aguacero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Seguirán las lluvias en la semana, de acuerdo con la dirección de Protección Civil Municipal, a cargo Miguel Ángel Sánchez Hernández. 

      En dos horas de lluvias intensas, el pasado viernes 6 de noviembre, en este municipio, cayó una cuarta parte de lo que llueve en promedio durante todo el año en la capital del Estado, puesto que cayeron 125 milímetros, de las ocho a las 10 de la noche de esa fecha. 

      Y aunque ha escampado desde ese día, para la semana que apenas comienza, el reporte es de que habrá posibilidad de precipitación que va de un 40 a un 90 por ciento, en palabras del director Sánchez Hernández.

      Comentó que fue una lluvia atípica, confluyeron en el área.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       del municipio de Valles.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras
      Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras

      Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras

      SLP

      Redacción

      Trabajos de mantenimiento de la red general, por parte de CFE

      Acercan servicios médicos a población
      Acercan servicios médicos a población

      Acercan servicios médicos a población

      SLP

      Carmen Hernández

      Se cuentan con clínicas en cuatro comunidades

      Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico
      Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico

      Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico

      SLP

      Redacción

      Funcionario y otras personas fueron liberados en una carretera y llegaron a Cedral

      Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño
      Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño

      Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño

      SLP

      Jesús Vázquez

      Convergen literatura, pintura, música, gastronomía, teatro