En penumbras, la pista del parque Tantocob

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CIUDAD VALLES.- Reportan runners y personas que van a hacer ejercicio a la pista de tartán del parque Tantocob que se encuentra en penumbras.

Usuarios de la pista que se encuentra en el parque ubicado al poniente de la ciudad dieron a conocer que, desde el fin de semana se encuentra a oscuras ese espacio.

Aunque las áreas que rodean a la pista tienen iluminación y siempre tienen asistencia de jugadores de fútbol, el espacio es visitado por muchas mujeres que han sido las quejosas de los desperfectos o de que la administración no mande encender las luminarias a tiempo. Este problema ya ha sido reportado en algunas áreas de tránsito del mismo parque.