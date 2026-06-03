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En penumbras, la pista del parque Tantocob

Usuarios hacen deporte a oscuras; exigen encender luminarias

Por Miguel Barragán

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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En penumbras, la pista del parque Tantocob
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      CIUDAD VALLES.- Reportan runners y personas que van a hacer ejercicio a la pista de tartán del parque Tantocob que se encuentra en penumbras.

      Usuarios de la pista que se encuentra en el parque ubicado al poniente de la ciudad dieron a conocer que, desde el fin de semana se encuentra a oscuras ese espacio.

      Aunque las áreas que rodean a la pista tienen iluminación y siempre tienen asistencia de jugadores de fútbol, el espacio es visitado por muchas mujeres que han sido las quejosas de los desperfectos o de que la administración no mande encender las luminarias a tiempo. Este problema ya ha sido reportado en algunas áreas de tránsito del mismo parque.

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