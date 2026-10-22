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Encienden moño rosa en la UAMRA

Por Jesús Vázquez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Encienden moño rosa en la UAMRA
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      Matehuala.- La Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano llevó a cabo el encendido de velas donde formaron un lazo rosa, los participantes para este evento vistieron playeras color rosa, esto en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama. 

      La UAMRA a través de departamento de Servicios Estudiantiles en conjunto con UNISALUD, llevó a cabo el encendido del lazo rosa, un acto simbólico que reunió a estudiantes, docentes e invitados especiales para reflexionar sobre la importancia de la prevención, detección oportuna y solidaridad con quienes enfrentan el cáncer de mama.

      Durante el evento se contó con la participación de las maestras Raquel Ávila y Ana Lourdes Palos, quienes compartieron un mensaje de concientización enfocado en la prevención, la detección temprana y la relevancia de fortalecer las redes de apoyo que acompañan a las personas que enfrentan esta enfermedad, destacando el valor de la familia, amistades y comunidad como pilares fundamentales durante el proceso.

      Mencionaron que el encendido representó una luz de esperanza, solidaridad y compromiso con una realidad que afecta a miles de personas y familias. 

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      Más que un símbolo, este acto invita a la reflexión sobre la importancia de la prevención y recuerda que el cáncer no es un mito, sino una realidad ante la cual la información, la detección oportuna y el acceso al apoyo adecuado pueden marcar una diferencia significativa.

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