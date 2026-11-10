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Estado

Erogará alcaldía 8.5 mdp por el pago a jubilados

La cifra forma parte de la liquidación total del personal

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Erogará alcaldía 8.5 mdp por el pago a jubilados
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      CIUDAD VALLES.- Erogará el Ayuntamiento 8 millones de pesos en un lapso de 10 meses para jubilados del Ayuntamiento y de la Policía Municipal. 

      De acuerdo con reportes de Finanzas del Ayuntamiento vallense, los 40 nuevos jubilados del Ayuntamiento y del DIF se llevarán, entre todos, durante el lapso de 10 meses de pagos diferidos (a partir del pasado octubre de este año), la cantidad de seis millones 549 mil pesos. 

      Los policías que se jubilaron también en el pasado mes de octubre recibirán, en un periodo de siete meses, un millón 523 mil pesos con un pago por cada mes que corra. 

      Esto da un total de ocho millones 72 mil pesos que completarán la jubilación o retiro legal que se paga en la oficina dl Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí.

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