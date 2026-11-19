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RIOVERDE.- Esperan un repunte de ventas en los comedores del Mercado Cristóbal Colón de un 20% durante esta temporada, además de que están buscando alternativas para atraer más comensales para que gocen de los platillos que preparan, los que además se ofrecen a precios moderados.

Comerciantes que tienen sus negocios instalados en el mercado, dieron a conocer que el costo de los platillos varía desde 70 hasta 120 pesos, pero son platillos muy exquisitos.

Los de mayor surtido que consta de frijoles, picadillo y arroz, son los preferidos de los comensales. Sin embargo, los platillos de menudo también son muy solicitados, no pueden faltar los caldos de res y de pollo, personas que acuden a comer a estos locales se van satisfechos, reconociendo la calidad de los platillos que se ofrecen, aunado a los precios a que se cotizan.

Por lo que esperan un repunte en las ventas de platillos, porque en ocasiones solo alcanzan a expender lo mínimo, que solo les alcanza a cubrir los gastos que se tienen al mes, ya que algunas de las veces son pocas las personas que acuden ya sea a desayunar o comer.

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