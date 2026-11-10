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Estudiantes gozarán de mega puente

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Estudiantes gozarán de mega puente
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      Estudiantes gozarán de periodo de descanso desde el jueves 12 de noviembre y regresarán el martes 17 de noviembre en el último mega puente del año. 

      En el Calendario Escolar 2026-2027 marca que el viernes 13 de noviembre, los profesores deben dedicarse a hacer la descarga administrativa, es decir, todo el trabajo documental pendiente de sus labores diarias, con la finalidad de preparar la primera parte del ciclo anual de clases, eso quiere decir que el jueves 12 de noviembre es el último día de clase y, puesto que el 16 de noviembre es de asueto, porque se adelanta la fecha cívica del 20 de Noviembre, Día de la Revolución entonces los alumnos de educación básica de todo el país tendrán cuatro días de descanso y volverán a las actividades hasta el martes 17 de noviembre.

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