Fuertes vientos colapsan árbol

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Matehuala.- Las intensas lluvias y fuertes vientos registrados la noche del martes provocaron la caída de un enorme árbol sobre una casa en la calle Altamirano, frente al Parque del Pueblo, no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos.

Los hechos ocurrieron durante la tormenta que afectó diversos sectores de la ciudad, debido a la fuerza de las ráfagas de viento, el árbol, considerado uno de los más antiguos y de mayor tamaño de la zona, se desplomó y cayó sobre el techo de un negocio, quedando recargado sin provocar daños mayores.

Debido a la intensidad de la lluvia, las inundaciones registradas en varias calles y la atención de otras emergencias por parte de las autoridades, el árbol permaneció en el lugar durante toda la noche. Durante la mañana del miércoles personal del área de Ecología inició las labores para retirarlo. Debido a sus grandes dimensiones, los trabajos fueron complicados y requirieron el cierre temporal de la calle Altamirano, a la altura del Parque del Pueblo, mientras se realizaban las maniobras de corte y retiro.

Vecinos del sector señalaron que en los últimos años varios árboles de esta zona han colapsado debido a su antigüedad y a las condiciones climáticas, por lo que consideraron necesario implementar un programa de reforestación y mantenimiento preventivo para preservar las áreas verdes y reducir riesgos para la población.

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