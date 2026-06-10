logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Fuga deja sin agua a la zona urbana

Por reparaciones, la Dapas tandea el líquido en casas y negocios

Por Miguel Barragán

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Fuga deja sin agua a la zona urbana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Dapas) dio a conocer que dejó de bombear agua del cárcamo para arreglar una fuga en una línea principal de 18 pulgadas, es decir, la zona urbana solamente contará con el agua que hay en los tanques de distribución.

      Aunque no se sabe cuál es el pronóstico sobre el tiempo que tardarán los técnicos en reparar esa fuga, el tiempo estimado es de 12 horas.

      La petición que hacen desde el organismo operador es que no se haga un uso indiscriminado del líquido y se racione para que las reservas tanto de los tanques principales, como de los tinacos duren un poco más.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      SLP

      Huasteca Hoy

      El nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos

      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos
      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Habitantes argumentan que en los terrenos había personas vulnerables

      Elegirán al Paisano distinguido
      Elegirán al Paisano distinguido

      Elegirán al Paisano distinguido

      SLP

      Carmen Hernández

      Concepción Guevara gana premio estatal de educación
      Concepción Guevara gana premio estatal de educación

      Concepción Guevara gana premio estatal de educación

      SLP

      Carmen Hernández

      La docente dice que su mejor recuerdo es haber brindado educación a muchos niños