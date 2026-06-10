Fuga deja sin agua a la zona urbana
Por reparaciones, la Dapas tandea el líquido en casas y negocios
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CIUDAD VALLES.- La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Dapas) dio a conocer que dejó de bombear agua del cárcamo para arreglar una fuga en una línea principal de 18 pulgadas, es decir, la zona urbana solamente contará con el agua que hay en los tanques de distribución.
Aunque no se sabe cuál es el pronóstico sobre el tiempo que tardarán los técnicos en reparar esa fuga, el tiempo estimado es de 12 horas.
La petición que hacen desde el organismo operador es que no se haga un uso indiscriminado del líquido y se racione para que las reservas tanto de los tanques principales, como de los tinacos duren un poco más.
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