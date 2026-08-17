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Puente peatonal de la Juárez aun sigue a medias

Una obra que hasta ya tiene una placa de inauguración

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Puente peatonal de la Juárez aun sigue a medias
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      CIUDAD VALLES.- El puente peatonal de la colonia Juárez sigue sin concluirse, aunque muestra avances hasta donde va pero la obra muestra leves avances.

      El puente que fue tema de controversia porque se le colocó una placa inaugurativa hace un par de meses, sigue a medias.

      El paso, que, en el plan original, iría del andador del parque Luis Donaldo Colosio a las canchas de básquet de la colonia Juárez, se quedó sin más trabajos desde hace mes y medio, aproximadamente, aunque el inicio del proyecto data de 2024, puesto que fue el año que recomenzaron las precipitaciones y, por ende, la interrupción del paso en el puente vehicular, en sus terraplenes.

      El puente, de acuerdo con Codesol, tiene un costo de cuatro millones de pesos y se haría en un par de etapas, en las que se invertiría la mitad de ese recurso por fase. 

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