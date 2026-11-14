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Inicia el Buen Fin; moderadas ventas en los comercios

Ofertas que ofrecen comercios atraerán clientela

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Inicia el Buen Fin; moderadas ventas en los comercios
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      CIUDAD VALLES.- Inició el Buen Fin con afluencia moderada, aunque esperan que la inclusión de medio millar de negocios haga circular el dinero en el municipio.

      Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) inauguró la temporada de ofertas, Buen Fin en Valles, en una zapatería con casi 60 años de tradición en el centro de la ciudad, con la primera venta de la mañana y con la esperanza de que el crecimiento económico se refleje en la mayoría de los vallenses.

      La expectativa es que alrededor de 500 comercios hagan descuentos o planes de pago a meses sin intereses desde este viernes hasta el martes 17 de noviembre.

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