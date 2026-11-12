Intentan agredir a los disidentes del SNTSS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Intentan amedrentar a integrantes del grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), "37+2" con objetos explosivos en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México, denunció el representante vallense de esa agrupación, Juan Jesús Rubio Arteaga.
El dirigente de la disidencia en la Sección XVIII, en Valles denunció que gente del SNTSS utilizó objetos explosivos contra el plantón que han tenido en la plaza, frente a la sede sindical nacional y por eso, este miércoles habría una manifestación pacífica en la que no sólo pedirán paz, sino que propugnarán porque insisten en que se organice el Congreso Nacional Extraordinario para así terminar con la gestión del líder sindical Rafael Olivos Hernández.
no te pierdas estas noticias
Inauguran RedMetro en Rioverde
Carmen Hernández
Cubrirá Infonavit Los Naranjos y Fraccionamiento Los Frayles
Alameda de Valles, en penumbras
Miguel Barragán
Es una "boca de lobo" y lugar de alto riesgo para atletas