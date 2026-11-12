Intentan agredir a los disidentes del SNTSS

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CIUDAD VALLES.- Intentan amedrentar a integrantes del grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), "37+2" con objetos explosivos en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México, denunció el representante vallense de esa agrupación, Juan Jesús Rubio Arteaga.

El dirigente de la disidencia en la Sección XVIII, en Valles denunció que gente del SNTSS utilizó objetos explosivos contra el plantón que han tenido en la plaza, frente a la sede sindical nacional y por eso, este miércoles habría una manifestación pacífica en la que no sólo pedirán paz, sino que propugnarán porque insisten en que se organice el Congreso Nacional Extraordinario para así terminar con la gestión del líder sindical Rafael Olivos Hernández.