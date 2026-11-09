Investiga la policía atentado contra joven

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- El comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Manuel Vázquez, habló sobre los hechos ocurridos donde una jovencita fue agredida con un arma blanca al defenderse de un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella, al respecto, señaló que se trata de un hecho aislado de los que ocurren en la ciudad y exhortó a los padres de familia a tener mayor cuidado con sus hijas.

Mencionó que es lamentable lo ocurrido, específicamente al poniente de la ciudad, donde una jovencita fue agredida y sufrió una seria lesión, pero los servicios de emergencia le brindaron atención oportuna.

Sin embargo, exhortó a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos y evitar que anden en las calles durante la madrugada.

Aseguró que las patrullas realizan recorridos constantemente por las calles de la ciudad, pero desafortunadamente, cuando no hay unidades cerca, los delincuentes aprovechan para cometer sus fechorías, como ocurrió en este caso, por ello, reiteró el llamado a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, manifestó que, si la ciudadanía observa situaciones de riesgo o personas sospechosas en las calles, debe reportarlas para que las unidades policiacas brinden la atención correspondiente.

Al preguntarle sobre los dos casos en los que jovencitas han sido agredidas en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 78, aseguró que se están realizando rondines de vigilancia en este sector, en diferentes horarios, señaló que en ocasiones los delincuentes permanecen escondidos y aprovechan los momentos en que las patrullas se retiran para cometer sus fechorías.

Finalmente, declaró que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para encontrar al responsable de la agresión contra la jovencita y aseguró que presuntamente ya se cuenta con algunos indicios sobre quién podría ser el culpable.

Añadió que la Policía Municipal trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos.