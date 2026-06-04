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Invitan a concurso de Huapango Arribeño

Participarán bailadores locales y de otros estados

Por Carmen Hernández

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a concurso de Huapango Arribeño
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Los días 11 y 12 de julio se  llevará a cabo el Concurso Nacional de Baile de Huapango Arribeño en el que participarán bailadores de este municipio y de otros estados.  

      El presidente municipal Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo el concurso, por lo que se le invita a la población para que participe en este evento de gran folclore. 

      Se estará realizando el concurso de bailadores académicos y folclóricos, como parte del evento. Los participantes deberán presentar acta de nacimiento, Ine y Curp.

      Se estará calificando los estilos de baile de Querétaro, Guanajuatense, se calificarán los ritmos, proyección, vestuario y coreografía.  Mientras que el viernes 10 será la inauguración del concurso, el 11 de julio a las 10 de la mañana se desarrollará la eliminatoria y finales.   Por lo que se espera una gran afluencia de participantes locales, de Guanajuato y Querétaro.

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