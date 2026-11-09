Jaurías de perros provocan inseguridad

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CIUDAD VALLES.- Siguen los reportes de jaurías en las colonias Vista Hermosa, Hidalgo y Las Huastecas, el problema son algunos animalistas que les dan de comer a los perros sin hacerse cargo de ellos, provocando riesgos a familias de las citadas colonias.

Los reportes han aumentado tal como sucede en los periodos de mayores temperaturas y, al menos en dos de los sectores descritos algunos de los quejosos afirman que hay gente que alimenta a algunos de los canes, sin hacerse cargo de ellos, lo que complica las cosas, porque los perros callejeros comienzan a multiplicarse en algunos sectores de la ciudad, con los consabidos problemas de llegar a ser agredidos por los canes.

De acuerdo con la información de la Jurisdicción Sanitaria V, en el norte de la Huasteca hay alrededor de 10 mil perros callejeros, dada la cifra de los censos que se han hecho con los caseros y causan no sólo riesgos sanitarios, sino contaminación.

Algunas asociaciones protectoras de animales han hecho esfuerzos por vacunar y esterilizar a algunos de ellos, pero el esfuerzo es superado con creces con la población de canes sueltos en las calles.

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