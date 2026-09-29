Legisladora Ruth González dice sentirse una vallense

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CIUDAD VALLES.- La senadora de la República del Partido Verde Ecologista de México y a claras luces propuesta para la candidatura al Gobierno, Ruth González Silva dio la bienvenida en el informe de Gobierno de David Medina y ha encabezado los de dos alcaldes más.

Luego de haber asistido el fin de semana a los municipios de Matlapa y Aquismón a participar y escuchar los informes de María de Jesús Rivera Rosales y de Cuauhtémoc Balderas Yáñez, hoy, la senadora, primera dama del Estado y posible aspirante a la candidatura Verde Ecologista a la Gubernatura dijo que quizá se preguntaran por qué ella daba la bienvenida al protocolo del 2do Informe y la explicación sucinta fue porque dijo que ella se siente ya como una vallense.

Antes de su alocución, en donde ponderó el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, expresó su reconocimiento al alcalde por el trabajo de los últimos 365 días de gestión.

En entrevista aparte, refirió que no son tiempos de hablar de política (recién Morena había ungido al que sería su candidato al 2027) y refirió que lo que le ocupará será la votación de este martes 29 sobre la propuesta presidencial de sólo tener la nacionalidad mexicana para poder aspirar a cargos públicos en el país.

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