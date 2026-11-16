logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se complica reordenamiento del comercio ambulante

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Se complica reordenamiento del comercio ambulante
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El reordenamiento en el área de mercados es un cuento de nunca acabar, porque cuando se hace un intento, hay comerciantes que piden que les dejen donde estaban, de acuerdo con el regidor César Ramos Clemente.

      La tarea de reordenar y hacer espacio en banquetas y algunas áreas de estacionamiento en los mercados se ha complicado, porque cuando las autoridades se disponen a quitar puestos de la calle, hay peticiones de los mismos afectados de darles oportunidad de vender y suelen hacer gestiones con el alcalde, quién, en aras de que puedan vender, ha permitido la permanencia.

      Dijo que es necesario que haya espacios libres para peatones pero que es una labor compleja en la que deben participar varios actores políticos y comerciales de la ciudad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional
      Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional

      Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional

      SLP

      Jesús Vázquez

      Ofrecen diversas alternativas de estudio

      Dan reconocimiento al Escuadrón AVE
      Dan reconocimiento al Escuadrón AVE

      Dan reconocimiento al Escuadrón AVE

      SLP

      Carmen Hernández

      Brinda apoyo en casos de violencia, despojo y a grupos vulnerables

      Capacitan a docentes como primer respondiente
      Capacitan a docentes como primer respondiente

      Capacitan a docentes como primer respondiente

      SLP

      Carmen Hernández

      Para que sepan actuar en caso de una contingencia

      Realizan simulacro de incendio en empresa
      Realizan simulacro de incendio en empresa

      Realizan simulacro de incendio en empresa

      SLP

      Redacción