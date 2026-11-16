Se complica reordenamiento del comercio ambulante

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CIUDAD VALLES.- El reordenamiento en el área de mercados es un cuento de nunca acabar, porque cuando se hace un intento, hay comerciantes que piden que les dejen donde estaban, de acuerdo con el regidor César Ramos Clemente.

La tarea de reordenar y hacer espacio en banquetas y algunas áreas de estacionamiento en los mercados se ha complicado, porque cuando las autoridades se disponen a quitar puestos de la calle, hay peticiones de los mismos afectados de darles oportunidad de vender y suelen hacer gestiones con el alcalde, quién, en aras de que puedan vender, ha permitido la permanencia.

Dijo que es necesario que haya espacios libres para peatones pero que es una labor compleja en la que deben participar varios actores políticos y comerciales de la ciudad.