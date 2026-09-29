logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Listo el festival Día de Muertos

El evento inicia con la bajada de máscaras y concluye con misa de fieles difuntos.

Por Carmen Hernández

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Listo el festival Día de Muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Todo listo para el Festival de Día de Muertos Luz Eterna que inicia con una ceremonia de bajada de máscaras y concluye con la Misa de Fieles Difuntos. 

      En rueda de prensa Karina Quintero y personal docente de la Escuela Secundaria Benito Juárez,  dieron los pormenores del Festival a llevarse a cabo, que inicia el 29 de septiembre con la ceremonia de bajada de máscara a las 6:30 en la Secundaria Benito Juárez, el programa de radio Más Corazón dedicado a leyendas, lunes, miércoles y viernes a las 12, en la M Mexicana. 

      Además de talleres impartidos por el departamento de Bienestar Familiar en la plaza de San Juan, Cofradía, Pastora e Infonavit Ojo de Agua.

      El 23 de octubre recorrido en el cementerio y proyección de cine Parque Arboledas, de 7 a 11 de la noche, mientras que para el 30 de octubre será el desfile de la Secundaria Benito Juárez Xantolo a la luz de la luna, para el 31 de octubre Chavorrucos night con causa para el Ubrton.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El objetivo es reunir 500 mil pesos para la compra de un discapataxi y para cerrar con broche de oro la misa de los fieles difuntos en el panteón municipal a las 8 de la noche.  

      Por lo que se invita a la población para que participe en cada uno de los eventos por el Día de Muertos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conmemoran aniversario de la Independencia de México
      Conmemoran aniversario de la Independencia de México

      Conmemoran aniversario de la Independencia de México

      SLP

      Jesús Vázquez

      Chocan menores contra auto
      Chocan menores contra auto

      Chocan menores contra auto

      SLP

      Carmen Hernández

      Habrá jornada de vacunación de embarazadas
      Habrá jornada de vacunación de embarazadas

      Habrá jornada de vacunación de embarazadas

      SLP

      Redacción

      Reducen casos de dengue en la ZM
      Reducen casos de dengue en la ZM

      Reducen casos de dengue en la ZM

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizan acciones de descacharrización y fumigaciones, en algunos casos