Listo el festival Día de Muertos

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RIOVERDE.- Todo listo para el Festival de Día de Muertos Luz Eterna que inicia con una ceremonia de bajada de máscaras y concluye con la Misa de Fieles Difuntos.

En rueda de prensa Karina Quintero y personal docente de la Escuela Secundaria Benito Juárez, dieron los pormenores del Festival a llevarse a cabo, que inicia el 29 de septiembre con la ceremonia de bajada de máscara a las 6:30 en la Secundaria Benito Juárez, el programa de radio Más Corazón dedicado a leyendas, lunes, miércoles y viernes a las 12, en la M Mexicana.

Además de talleres impartidos por el departamento de Bienestar Familiar en la plaza de San Juan, Cofradía, Pastora e Infonavit Ojo de Agua.

El 23 de octubre recorrido en el cementerio y proyección de cine Parque Arboledas, de 7 a 11 de la noche, mientras que para el 30 de octubre será el desfile de la Secundaria Benito Juárez Xantolo a la luz de la luna, para el 31 de octubre Chavorrucos night con causa para el Ubrton.

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El objetivo es reunir 500 mil pesos para la compra de un discapataxi y para cerrar con broche de oro la misa de los fieles difuntos en el panteón municipal a las 8 de la noche.

Por lo que se invita a la población para que participe en cada uno de los eventos por el Día de Muertos.