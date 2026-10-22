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Llaman a la población protegerse por el frío

Ciudadanos deben salir bien abrigados, piden cuidar a niños y adultos mayores

Por Jesús Vázquez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a la población protegerse por el frío
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      Matehuala.- Ante las bajas temperaturas que se están resintiendo en toda la zona del Altiplano sobre todo durante las mañanas y noches, se recomienda a la población protegerse para evitar males respiratorios, mientras que por la tarde sale el sol durante algunos momentos, los ciudadanos deben abrigarse.

      La Coordinación Municipal de Protección Civil emitió un comunicado respecto a las condiciones climatológicas y señaló que se mantiene en vigilancia constante para apoyar a personas en situación de calle, que pudieran llegar a fallecer por hipotermia.

      Autoridades dijeron que se espera un descenso de temperatura por la llegada de un frente frío, por lo que es momento de que las personas saquen sus cobijas para las noches y también salgan bien abrigadas para evitar enfermedades respiratorias.

      Comentaron que el clima es muy dinámico y las condiciones pueden cambiar, por lo cual pidieron a la población alerta. 

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      Asimismo, recomendaron estar preparados y evaluar cómo estará el clima antes de salir a la calle, es necesario que los menores que acuden a las escuelas vayan bien abrigados para evitar una enfermedad.

      Por otra parte, en las instituciones educativas piden que si los estudiantes sufren alguna enfermedad respiratoria, es mejor que se queden en casa y obedezcan las indicaciones médicas, pues podrían generarse brotes de enfermedades respiratorias en las aulas. 

      En estos casos, se recomienda que estén al pendiente de las tareas y los trabajos que puedan realizar desde casa.

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