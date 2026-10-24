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Llegan reliquias de San Francisco a parroquia del Olivar

Los restos del santo patrono estarán en otras iglesias

Por Jesús Vázquez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Llegan reliquias de San Francisco a parroquia del Olivar
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      Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez, párroco de la Parroquia del Olivar de las Ánimas recibió las reliquias de San Francisco de Asís, para iniciar la visita, se llevó a cabo una misa a la que acudieron feligreses de la zona para recibirlas.

      Después de celebrarse la misa, las reliquias estuvieron exhibiéndose en la capilla, junto al Santísimo, para que los feligreses de la parroquia pudieran acudir a contemplarlas. 

      Además, se organizó un rosario franciscano, el templo permaneció abierto hasta las tres de la tarde del viernes, este sábado y domingo las reliquias estarán expuestas en esta iglesia de ocho de la mañana a dos de la tarde.

      Las reliquias de San Francisco de Asís estarán recorriendo las diferentes capillas de la Parroquia del Olivar de las Ánimas, que incluyen algunas comunidades como Conchita, El Sacramento, Tanque Colorado y Conchas, por lo que se exhorta a la población acudir a visitar las reliquias, que son de primer grado, ya que se trata de un hueso de San Francisco de Asís.

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      Las reliquias de San Francisco de Asís recorrieron primeramente la Parroquia del Sagrario, donde visitaron varias capillas ubicadas en diferentes colonias y comunidades, en estos lugares hubo una buena respuesta de la población católica, ya que este es uno de los santos más queridos por los fieles, especialmente en la Diócesis de Matehuala, cuyo santo patrono es San Francisco de Asís.

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