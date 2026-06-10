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Maestros de la CNTE protestan en Valles

Por Miguel Barragán

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Maestros de la CNTE protestan en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Maestros se manifiestan alrededor con marcha, en apoyo a los docentes que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

      Esta tarde, maestros de varias centrales y sindicatos hicieron la "marcha por la dignidad" en apoyo a sus compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que exigen desde hace días con cierres totales y parciales de calles en el Centro Histórico de la CDMX la abrogación de la Ley que les impide acceder a pensiones y garantías justas.

      La exigencia es al Gobierno federal, en el entendido de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, otrora candidata, prometió echar abajo esa ley, aprobada en el segundo año del sexenio de Felipe Calderón.

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