Manejo de clínica causa polémica

CIUDAD VALLES.- En el Centro de Salud de la colonia Juárez por poco se quedan sin el dinero del programa La Clínica es Nuestra porque la tesorera del Comité de Obras quería renunciar.

Ayer lunes al mediodía, el comité de obras tuvo una reunión, porque la tesorera (figura principal en estos grupos comisionados en hacer obras en las clínicas), había anunciado su renuncia al encargo, cuestión que derivaría en la pérdida de más del millón de pesos que le toca a este centro de salud.

En la reunión, que presenció la delegada de Bienestar, Griselda Mezquida Saldaña, hubo evidencias de los desencuentros que ha habido entre el personal de salud de la clínica y el comité ciudadano encargado del manejo de los recursos, además de que ha habido discrepancias entre los miembros sobre las cotizaciones de los posibles proveedores de materiales y aparatos.

Lo que se informó es que hay poco tiempo ahora para poder usar el recurso, ya que para antes del 24 de diciembre debe estar la cuenta en ceros o el Banco del Bienestar regresará el dinero a la federación.

