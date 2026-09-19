Más tomas de escuelas por falta de profesores

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ALAQUINES.- Ahora fueron los padres de familia de la Escuela Telesecundaria 5 de Mayo en la comunidad de Martínez, que protestaron por la falta de maestros, ya que sus hijos no reciben una educación adecuada.

Paterfamilias tomaron la Escuela Telesecundaria para denunciar la falta de docentes en la institución educativa, que está afectando la enseñanza educativa.

Colocaron pancartas con varias leyendas y quejas "Sin maestro, no hay educación de calidad". Exigimos solución inmediata a la falta de maestros, entre otros reclamos de los padres de familia y la falta de atención de autoridades educativas por la falta de maestros en varias instituciones educativas.

Los padres solicitaron la intervención del Gobernador, para que envíe a personal docente y se deje de afectar la educación de los alumnos, dijeron que se mantendrán en esta postura hasta tener una respuesta a su petición de que lleguen los maestros que faltan.

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