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Lamenta la Conatram desdén de GN a reunión

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Lamenta la Conatram desdén de GN a reunión
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      CIUDAD VALLES.- José Luis López Hernández, vicepresidente de la Conatram en San Luis Potosí dijo que al menos por día hay 1.6 robos de camión en la entidad y reprochó que la Guardia Nacional no haya asistido a la reunión que tuvo con sus agremiados este jueves.

      López Hernández es el representante de la Conatram en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato y lamentó que la Guardia Nacional no haya asistido a la reunión de información que hizo su Confederación en Valles, a pesar de que los convocaron y son los elementos de la GN los que deben responder por los crímenes que se cometen en los caminos, principalmente en la carretera 57.

      Explicó que por lo menos, al mes hay 48 robos y/o privaciones ilegales de la libertad de camioneros y para nada es un problema menor en la entidad, aunque reconoció que últimamente, la delegación de la Fiscalía General de la República ha colaborado en la integración de carpetas contra criminales que, desde hace mucho tiempo habían gozado de total impunidad.

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