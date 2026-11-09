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Menor lesionado al derrapar motocicleta

Por Carmen Hernández

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Menor lesionado al derrapar motocicleta
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      Ciudad Fernández.- Un menor de edad sufrió accidente al derrapar la motocicleta en que viajaba, debido a la imprudencia y falta de habilidad en el manejo de la unidad motriz. 

      El accidente ocurrió la tarde del domingo en la calle Mineros y Cuauhtémoc, cuando un jovencito conducía una motocicleta, de manera repentina derrapó y cayó de la pesada unidad, sufriendo algunas lesiones. 

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y acudieron a brindar los primeros auxilios. 

      El jovencito resultó con raspones, pero no fue necesario el traslado a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar. 

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      Del accidente tomaron conocimiento agentes de Seguridad Pública Municipal.

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