Menor lesionado al derrapar motocicleta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad Fernández.- Un menor de edad sufrió accidente al derrapar la motocicleta en que viajaba, debido a la imprudencia y falta de habilidad en el manejo de la unidad motriz.

El accidente ocurrió la tarde del domingo en la calle Mineros y Cuauhtémoc, cuando un jovencito conducía una motocicleta, de manera repentina derrapó y cayó de la pesada unidad, sufriendo algunas lesiones.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y acudieron a brindar los primeros auxilios.

El jovencito resultó con raspones, pero no fue necesario el traslado a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del accidente tomaron conocimiento agentes de Seguridad Pública Municipal.