Menor lesionado al derrapar motocicleta
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Ciudad Fernández.- Un menor de edad sufrió accidente al derrapar la motocicleta en que viajaba, debido a la imprudencia y falta de habilidad en el manejo de la unidad motriz.
El accidente ocurrió la tarde del domingo en la calle Mineros y Cuauhtémoc, cuando un jovencito conducía una motocicleta, de manera repentina derrapó y cayó de la pesada unidad, sufriendo algunas lesiones.
Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y acudieron a brindar los primeros auxilios.
El jovencito resultó con raspones, pero no fue necesario el traslado a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar.
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Del accidente tomaron conocimiento agentes de Seguridad Pública Municipal.
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