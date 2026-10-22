Menor lesionado, al derrapar su motocicleta

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Cedral.- Un menor de edad resultó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo al perder el control de la motocicleta que conducía y derrapar en la carretera del municipio de Cedral a la comunidad de El Blanco.

Los hechos se presentaron en la carretera a El Blanco, donde nuevamente la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un accidente, un menor de edad manejaba una motocicleta, pero debido a su falta de experiencia perdió el control de la unidad y terminó derrapando e impactándose contra una barra de contención.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron al conductor de la motocicleta, menor de edad, que presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que en la ambulancia fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Continúa la ola de accidentes de menores de edad que conducen motocicletas, automóviles o patines eléctricos, que son provocados por que no miden las consecuencias y manejan a exceso de velocidad, debido a su inexperiencia.

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, pueden provocar accidentes en los que resulten lesionados ellos mismos o afecten también a otras personas.