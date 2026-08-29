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Miles de contagios de barrenador

La mayoría de las incidencias se han presentado en ovinos

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Miles de contagios de barrenador
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      CIUDAD VALLES.- Son más de 1,700 casos de animales los que han sido atacados por el gusano barrenador en San Luis Potosí, de acuerdo con el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura (Sader), Sergio Martínez Martínez.

      El funcionario comentó que la mayoría de las incidencias se han presentado en ovinos y que la dispersión está siendo controlada por medio de programas de brigadas que recorren las zonas con mayor afectación, entre las que se encuentra la Huasteca Potosina.

      Del total de los casos que ha habido desde enero, que son, a la fecha 1 mil 777, actualmente hay activos en la entidad, 82 también en su mayoría en ganado vacuno.

      Por lo que dijo el funcionario continuarán las medidas preventivas y en su caso atención de los hechos que sean detectados, para prevenir una epidemia en la zona que se registre un caso.

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