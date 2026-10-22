Miles de vallenses viajan a la Basílica

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CIUDAD VALLES.- Una derrama económica millonaria causa la visita de alrededor de 10 mil fieles de la Diócesis de Valles a la Basílica de Guadalupe, este 21 de octubre.

Desde la noche de este martes comenzaron a salir, uno tras otro, camiones repletos de guadalupanos que escucharían misa del Obispo Roberto Yenny García en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, al ser el tercer miércoles de octubre el que le dedica la Curia Guadalupana a la Diócesis de Valles, para su visita.

El cálculo que hizo parte de la grey que asistió al cerro del Tepeyac este miércoles 21 de octubre es que asistieron 200 autobuses, con un aproximado de 50 personas por cada unidad, es decir, un total de 10 mil vallenses de las 54 parroquias diocesanas.

El costo aproximado por cada viajero fue de 1 mil 500 pesos, es decir, en la peregrinación, los vallenses, huastecos y diocesanos de Zona Media, devotos a la Virgen, desembolsaron unos 15 millones de pesos.

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