Millonaria inversión en nueva planta tratadora de Dapas

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CIUDAD VALLES.- El recurso para hacer la instalación espejo de la planta de tratamiento Birmania de la Dapas está aprobado y llegaría a principios de 2027; su costo supera por 10 millones todo el presupuesto de obra del año fiscal que acaba de concluir.

En el informe de Gobierno del segundo año del alcalde David Medina Salazar, se dio a conocer que el monto erogado en obras de octubre de 2025 a octubre de 2026 fue de 130 millones de pesos, mientras que la planta gemela de la Birmania, que servirá para evitar el desastre ecológico inminente de arrojar las aguas negras al río, debido a que se encuentra a un 98 por ciento de su capacidad.

El directivo informó que el proyecto fue entregado a Conagua y que el recurso está palomeado por el Gobierno federal, que lo entregará en los primeros meses del año que entra.