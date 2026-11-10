Muere motociclista al impactar contra auto

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Matehuala.- Un motociclista fue arrollado por un vehículo en la carretera de Cedral tramo rumbo a Matehuala, al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas, así como de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, donde lamentablemente perdió la vida.

Los hechos se originaron la noche del domingo, en el kilómetro 11 de la carretera de Cedral a Matehuala, donde presuntamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que un joven motociclista se estampara contra un automóvil, tras el impacto, el motociclista salió proyectado varios metros.

Testigos del accidente, al percatarse de lo ocurrido solicitar auxilio a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal de Cedral, quienes luego de revisar al joven, presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

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Debido a la gravedad de sus heridas, fue necesario brindarle atención médica de urgencia. Asimismo, acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Lamentablemente, se dio a conocer que pese a los esfuerzos del personal médico, el joven perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Fue identificado como Rodrigo Espinosa, quien era estudiante de la Escuela Normal de Cedral Amina Madera Lauterio.