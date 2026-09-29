Niega Anel Coronado organice eventos políticos

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CIUDAD VALLES.- Anel Coronado Aguilar, tesorera de Valles, quien ha sido relacionada con grupos políticos en últimas fechas negó que ella hubiera organizado una fiesta multitudinaria en la colonia Obrera, este domingo 27 de septiembre.

Desde hace muchas semanas, el nombre de Anel Coronado ha sido mencionado como una de las "corcholatas" hacia la alcaldía de Valles y, este pasado domingo 27 de septiembre, ha habido reuniones con cientos de personas, en donde la contadora y tesorera municipal ha sido parte importante de los convites, el último de ellos en la colonia Obrera, sin embargo, dijo que ella sólo fue invitada y que acudió a un par de homenajes hechos a la maestra Socorro Herrera Orta (+) quien fue alcaldesa de 2009 a 2012 y quien tuvo a la misma Anel Coronado como tesorera.