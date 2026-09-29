logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Niega Anel Coronado organice eventos políticos

Por Redacción

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Niega Anel Coronado organice eventos políticos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Anel Coronado Aguilar, tesorera de Valles, quien ha sido relacionada con grupos políticos en últimas fechas negó que ella hubiera organizado una fiesta multitudinaria en la colonia Obrera, este domingo 27 de septiembre.

      Desde hace muchas semanas, el nombre de Anel Coronado ha sido mencionado como una de las "corcholatas" hacia la alcaldía de Valles y, este pasado domingo 27 de septiembre, ha habido reuniones con cientos de personas, en donde la contadora y tesorera municipal ha sido parte importante de los convites, el último de ellos en la colonia Obrera, sin embargo, dijo que ella sólo fue invitada y que acudió a un par de homenajes hechos a la maestra Socorro Herrera Orta (+) quien fue alcaldesa de 2009 a 2012 y quien tuvo a la misma Anel Coronado como tesorera.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conmemoran aniversario de la Independencia de México
      Conmemoran aniversario de la Independencia de México

      Conmemoran aniversario de la Independencia de México

      SLP

      Jesús Vázquez

      Chocan menores contra auto
      Chocan menores contra auto

      Chocan menores contra auto

      SLP

      Carmen Hernández

      Habrá jornada de vacunación de embarazadas
      Habrá jornada de vacunación de embarazadas

      Habrá jornada de vacunación de embarazadas

      SLP

      Redacción

      Reducen casos de dengue en la ZM
      Reducen casos de dengue en la ZM

      Reducen casos de dengue en la ZM

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizan acciones de descacharrización y fumigaciones, en algunos casos