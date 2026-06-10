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Niega presión de conversión al Verde edil de El Naranjo

Por Miguel Barragán

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Niega presión de conversión al Verde edil de El Naranjo
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      CIUDAD VALLES.- No hubo ninguna presión de gobierno del estado de volverse Verde para poder tener obras en El Naranjo, de acuerdo con el alcalde Rafael Olvera Torres "Peluchín".

      El munícipe dijo que él no tuvo ninguna presión para convertirse al Partido Verde, ya que, en primer lugar, no estaba atado a ningún partido antes (perteneció a un proyecto independiente) y, en segundo lugar, nadie le impuso la idea de irse al partido en el poder, sino que lo hizo por así convenir al municipio que gobierna.

      Negó también que hubiera habido condicionamiento alguno de parte de gobierno del estado por pintarse de verde, ya que sin ser de ese partido, el gobernador destinó al menos cuatro obras de gran calado en el municipio.

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