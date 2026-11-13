No actualizarán valores catastrales

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CIUDAD VALLES.- En sesión de Cabildo, los regidores decidieron no actualizar los valores catastrales, luego del trabajo del Consejo Técnico Catastral (CTC).

Sin la presencia del alcalde David Medina Salazar y con 12 de 15 miembros del cuerpo edilicio, el Cabildo vallense votó para que no se actualizaran los valores catastrales que el CTC trabajó y expuso a sus miembros, hace un par de semanas.

La razón por las que los valores se dejan con los mismos números que en este 2025 (aunque no se han actualizado desde hace más de una década), es que la economía de la mayoría de los vallenses no está para aguantar un incremento, de acuerdo con el valor actualizado que se le ha dado a su predio, de acuerdo con la zona.

Por lo que se desconoce cuándo se aplicarán los nuevos valores catastrales que se dieron a conocer por estudio realizado.

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