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No andaba perdido, Berrones, de vacaciones

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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No andaba perdido, Berrones, de vacaciones
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      CIUDAD VALLES.- Aunque no hubo una información oficial de parte de la Oficialía Mayor, Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales se encuentra en periodo vacacional, por fin pudo ser localizado.

      Durante la semana que está por concluir, el inmediato superior en el organigrama del Ayuntamiento de Berrones Pérez, Alfredo Zúñiga Hervert, coordinador de Desarrollo Urbano y Obra Pública se ha hecho cargo de la recolección de basura, cuestión que metió en una crisis desde hace semanas a Berrones, por el desfase de los días en los que los camiones debían pasar en las colonias, generando una serie de inconformidades de parte de la población en general, porque los desechos se acumulan en las calles, generando un severo foco insalubre.

      A pesar de que David Medina omitió hablar de la ausencia de Berrones, extraoficialmente se filtró información de que se encuentra en uno de sus periodos vacacionales, aunque no se pudo mencionar cuándo regresará.

      Por lo pronto, Zúñiga Hervert seguirá al frente de la tarea que tiene que ver con la recolección de basura en todos los sectores de la ciudad, un problema que parece no tener solución.

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