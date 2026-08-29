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Ocaso Feliz festeja a los abuelitos en su día

Por Jesús Vázquez

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Ocaso Feliz festeja a los abuelitos en su día
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      Matehuala.- El grupo Ocaso Feliz de adultos mayores el jueves por la tarde llevó a cabo un festival para conmemorar el Día del Abuelo, donde hubo música y presentación de grupos de danza folclórica de la Altiplano para que los abuelitos tuvieran una tarde de felicidad.

      Con gran alegría, el grupo Ocaso Feliz llevó a cabo una vez más el festival del Día del Abuelo en la Plaza de Armas para los abuelitos de este grupo y de Matehuala, donde contaron con la presentación de los grupos de danza folclórica Temachtiani, Algarabía Mexicana y la pareja de danzón del profesor Julián López y Rosy Chiw, quienes también participaron con varios bailes de la época del danzón, que hicieron vibrar a los adultos mayores.

      El festejo del Día del Abuelo por parte del grupo Ocaso Feliz es una celebración que ya lleva más de 20 años realizándose para festejar a los adultos mayores, el objetivo es que tengan un momento de sana convivencia y puedan disfrutar de las presentaciones artísticas, donde muchos abuelitos acuden acompañados de sus nietos para conmemorar este día.

      Dentro del evento se pidió a la gente no celebrar solo una vez al año a los adultos mayores, sino todos los días del año, pues son seres muy importantes dentro de la familia y en su vida hicieron de todo para apoyar a sus hijos y consentir a los nietos.

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