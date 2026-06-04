Ofrecen foro de vialidad a alumnos

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CIUDAD DEL MAÍZ.- Acercan talleres de educación vial a estudiantes de dos instituciones educativas, para que puedan aprender a conducir y evitar un accidente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de la Jurisdicción Sanitaria número 4 acudieron a brindar pláticas a los estudiantes del Bachillerato de Aquiles Serdán 1 de Marzo y de Potosinos Ilustres en la comunidad de Papagayos.

Se habló sobre la prevención de accidentes, de utilizar correctamente el casco y respetar las normas de tránsito, para prevenir un accidente, que puede ser de fatales consecuencias.

La finalidad es erradicar los accidentes por parte de los jóvenes que por lo regular se transportan en motocicletas, aunque hay otros que tienen un vehículo motriz, pero los que también deben conocer las reglas para buena conducción.

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