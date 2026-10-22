logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Operativo de la GC; son detenidas once personas

Por Carmen Hernández

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Operativo de la GC; son detenidas once personas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal realizan operativo y detienen a 11 personas por tomar en la vía pública y aplicó sanciones por realizar acciones comerciales sin permiso.  

      El personal de la Guardia Civil Municipal realizó un recorrido por diversos sectores de la ciudad como la Colonia San Andrés, Ejido de San Marcos, Colonia Isla de San Pablo, entre otros sectores de la ciudad. 

      Durante la revisión fueron aseguradas 11 personas por tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, y en su vehículo. 

      Asimismo, se detuvo a Adán originario de Veracruz, Diego de Puebla y Edgar del Estado de México, quienes fueron detenidos por realizar actividades comerciales que requieren permiso municipal. Este tipo de operativos continuarán para mantener la paz social y evitar inseguridad entre la población.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Denuncian invasión de andador peatonal
      Denuncian invasión de andador peatonal

      Denuncian invasión de andador peatonal

      SLP

      Miguel Barragán

      Vecinos piden al Ayto. intervenir para abrir la vía

      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull
      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull

      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull

      SLP

      Redacción

      Fallece el profesor Raymundo De León
      Fallece el profesor Raymundo De León

      Fallece el profesor Raymundo De León

      SLP

      Jesús Vázquez

      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos
      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

      SLP

      Miguel Barragán