Operativo de la GC; son detenidas once personas

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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal realizan operativo y detienen a 11 personas por tomar en la vía pública y aplicó sanciones por realizar acciones comerciales sin permiso.

El personal de la Guardia Civil Municipal realizó un recorrido por diversos sectores de la ciudad como la Colonia San Andrés, Ejido de San Marcos, Colonia Isla de San Pablo, entre otros sectores de la ciudad.

Durante la revisión fueron aseguradas 11 personas por tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, y en su vehículo.

Asimismo, se detuvo a Adán originario de Veracruz, Diego de Puebla y Edgar del Estado de México, quienes fueron detenidos por realizar actividades comerciales que requieren permiso municipal. Este tipo de operativos continuarán para mantener la paz social y evitar inseguridad entre la población.

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