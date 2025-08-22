logo pulso
Organiza la Sedarh jaripeo-baile

Por Carmen Hernández

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Organiza la Sedarh jaripeo-baile

Ciudad Fernández.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y autoridades organizan jaripeo- baile para reunir recursos para los mantos acuíferos.

En conferencia de prensa, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández, el secretario de la SEDARH Jorge Luis Díaz, Rosa María Huerta y el líder del Verde Ignacio Segura, anunciaron un jaripeo baile, para apoyar la realización para la captación de agua.

El evento se realizará en el Lienzo Charro del Ejido del Refugio, este próximo mes de septiembre.  

Por lo que invitan a la ciudadanía para que se sumen a esta noble causa y participen. 

Los boletos se estarán vendiendo en los próximos días, además de que se dará a conocer también el costo.

