Padres de familia bloquean escuela Telesecundaria

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Catorce.- Paterfamilias de la comunidad de Estación Wadley tomaron la telesecundaria Benito Juárez debido a que desde el ciclo escolar pasado, les falta un maestro y autoridades educativas solo les dan largas para enviarlo, afectando la educación de sus hijos, ya se han enviado oficios para que les envíen uno para atender a los estudiantes, las autoridades han hecho caso omiso, por lo que decidieron tomar la institución y se mantendrán ahí hasta que llegue el docente.

Los padres de familia llevan cuatro días con las instalaciones tomadas de la telesecundaria Benito Juárez, de Estación Wadley y han mantenido su postura de exigir que les envíen un maestro a esta institución escolar, pues consideran que es necesario para que los estudiantes reciban una buena educación, además, señalaron que han solicitado desde el ciclo escolar pasado que les asignen un docente y cumplen un año con esta petición sin respuesta alguna.

Debido a que no han sido escuchados, tomaron la decisión de tomar las instalaciones, aseguraron que no abrirán las puertas hasta que les envíen un maestro, pues están cansados de que únicamente les digan que pronto les asignarán uno nuevo.

Consideran que no es posible que esté por terminar el año y todavía no hayan sido escuchados, mientras los jóvenes no reciben una educación adecuada ante la falta de un docente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentaron que es necesario que la telesecundaria cuente con los maestros necesarios para preparar a los jóvenes y que puedan ingresar al bachillerato y continuar sus estudios al terminar la secundaria.