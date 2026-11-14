Personal del INAH visita Museo la Mezclita

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CIUDAD FERNÁNDEZ. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recorrió el Museo Comunitario la Mezclita, donde se cuenta con más de mil piezas arqueológicas que son parte de la historia del municipio.

Diego Montemayor representante del INAH Federal, se reunió con el administrador del Museo y el alcalde Rodolfo Loredo Hernández, donde hablaron sobre las piezas arqueológicas que tienen en exhibición, parte de la zona arqueológica que cuenta la historia del municipio.

La finalidad es gestionar programas, capacitaciones, talleres y pláticas, para mantener en buenas condiciones las piezas, además de ofrecer pláticas que hablen de la antigüedad, que forman parte del desarrollo del municipio.

En el Museo Mezclita se cuenta con más de mil piezas arqueológicas, de diferentes años.

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Se busca dar a conocer las riquezas antiguas con las que se cuenta en el Museo, que conectan con el pasado.