Plaga de langosta afecta cultivos

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Lagunillas.- Llegó la plaga de langosta productores la atacan fumigando desde las 4 de la mañana sus cultivos para reducir las pérdidas que pudiera generar, en apoyo la Presidencia Municipal envió 2 drones.

Desde la semana pasada se tenían antecedentes que la plaga ya estaba infestando los cultivos, por lo que productores se unieron con bombas manuales de motor y personal para fumigar todos los cultivos, buscando reducir las pérdidas.

Desde las 4 de la mañana inicia el trabajo, hasta las 12 de la noche, los productores manifestaron que se cuenta con el apoyo de un dron del Comité de Sanidad, así como 2 de la Presidencia Municipal, el equipo que se está utilizando es del pueblo, porque no se han proporcionado bombas, hicieron mención que se requiere de capacitación por parte de personal especializado, porque es una plaga nueva y se requieren apoyos con equipos especiales para poder combatirla.