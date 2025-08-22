Policía municipal tendrá otra patrulla

logo pulso
Por Carmen Hernández

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Lagunillas.- El municipio cuenta solo con 8 policías para brindar seguridad a 5,400 personas, sin embargo, pese a ser poco el personal en este año se adquirirá una patrulla nueva para mejorar los operativos de vigilancia y brindar tranquilidad a la población.  

El presidente municipal Sergio Izaguirre, señaló que continúan avanzando para tener un municipio seguro, los agentes incluso fueron capacitados en la Academia en la capital potosina, para evitar violar los reglamentos y caer en abusos. 

Hasta el momento solo tres elementos no cuentan con la certificación, pero serán enviados a la Academia, para que cumplan con sus estudios, para tener una corporación certificada, como se exige a nivel nacional. 

El funcionario informó que se va adquirir una nueva patrulla para la corporación policíaca, cuyo municipio es de los más seguros y tranquilos, pero la unidad servirá para garantizar un municipio seguro. El municipio tiene una población de 5 mil 400 habitantes a los que se les brinda seguridad y ofrece tranquilidad y paz social.

