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Por arrancar, Semana de Saneamiento Básico

Por Carmen Hernández

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Por arrancar, Semana de Saneamiento Básico
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- El coordinador regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) Ernesto Torres Maldonado, se reunió con el alcalde Luis Carlos Pereyra, la directora de Ecología Marisol Espino Sánchez, donde se abordaron diversos temas. 

      Se acordó que a partir del próximo lunes, arranca la Semana de Saneamiento Básico. El personal de la Coepris, aprovechó, para tomar muestras ambientales de aguas blancas y negras, en diversos sectores para su análisis en el Laboratorio Jurisdicional. 

      El nuevo delegado también estará recorriendo diversos municipios con los que se cuenta en la Zona Media.

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